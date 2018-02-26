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"Города мастеров" для бизнеса появятся в муниципалитетах Ульяновской области

Экономика и бизнес
26 февраля, 20:10 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 26, февраля. /ТАСС

Губернатор региона Сергей Морозов уточнил, что уже определены места для размещения пяти площадок

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УЛЬЯНОВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Муниципальные бизнес-парки будут созданы в Ульяновской области на принципах государственно-частного партнерства. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Сергей Морозов в инвестиционном послании на 2018 год, которое он зачитал в рамках II Ульяновского экономического форума.

"Мы приняли решение о создании в регионе на принципах государственно-частного партнерства муниципальных бизнес-парков, своеобразных "Городов мастеров". Это территории, где будут созданы максимально комфортные и упрощенные условия для создания и ведения собственного дела, в частности, резидентам таких парков не надо будет оформлять земельный участок", - сказал он.

Морозов уточнил, что уже определены места для размещения пяти площадок.

Они будут созданы в Железнодорожном районе Ульяновска, вблизи села Кременки, рядом с районным поселком Николаевка, около районного поселка Мулловка и возле районного поселка Сурское. По словам губернатора, сейчас разрабатывается концепция и модели этих парков, а также формируется перечень компаний и направлений работы.

"Мы рады будем видеть здесь и ульяновских предпринимателей, и бизнес из соседних регионов. <…> С учетом уже принятых решений и начатой работы по созданию в нескольких муниципальных образованиях области индустриальных парков (Новоспасском, Сенгилеевском, Ульяновском районах, городах Инза и Новоульяновск) мы получаем опорные точки для развития экономики по всей территории области", - подчеркнул Морозов.

Морозов также добавил, что по такому принципу в регионе будет сформирован бизнес-парк "Восточный". Предполагается, что в нем откроются производства мебели компаний малого и среднего бизнеса. Общая площадь парка составит 15 га, на которых смогут разместиться 12-15 резидентов с суммарным объемом инвестиций до 1,5 млрд рублей.

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