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Путин поручил наказывать работников МФЦ за срыв сроков подготовки документов

Экономика и бизнес
26 февраля, 20:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, февраля. /ТАСС

Президент также предложил наделить губернаторов правом оценивать влияние работы надзорных органов на инвестиционный климат

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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил законодательно наделить губернаторов правом оценивать влияние работы контрольных и надзорных органов в своих субъектах на инвестиционный климат с ежегодным представлением доклада в правительство.

Соответствующее предложение содержится в списке поручений по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 27 декабря 2017 года.

Глава государства поручил также обеспечить поэтапный переход на электронную форму представления заявлений и документов на получения разрешения на строительство, подключение объектов капитального строительства к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, согласования с органами государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления документов в сфере градостроительной деятельности. Будет установлена стандартизированная тарифная ставка и размер платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Кроме того, Путин распорядился установить административную ответственность работников многофункциональных центров за нарушение порядка и сроков передачи документов в рамках взаимодействия с органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги.

Правительству РФ поручено до 1 сентября 2018 года подготовить доклад по "обеспечению реализации пилотных проектов по развитию инфраструктуры, в том числе по строительству и ремонту автомобильных дорог, с привлечением частного капитала в рамках нового механизма - "инфраструктурной ипотеки", стимулирующего использование наилучших практик для повышения качества работ и снижения их стоимости".

К 1 августа кабмин должен представить предложения, направленные на создание системы оценки эффективности налоговых льгот и иных преференций, предоставляемых в целях содействия реализации инвестиционных проектов, а также на установление ответственности получателя указанных льгот и преференций за несоблюдение сроков реализации инвестиционного проекта.

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