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Число плановых проверок бизнеса в Ульяновской области за год сократилось вдвое

Экономика и бизнес
26 февраля, 21:45 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 26, февраля. /ТАСС

Губернатор Сергей Морозов уточнил, что от практики штрафов региональные надзорные органы переходят к предупреждениям

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УЛЬЯНОВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Количество плановых проверок бизнеса в 2017 году сократилось вдвое по сравнению с 2016 годом. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Сергей Морозов в своем инвестиционном послании на 2018 год, которое он зачитал в рамках II Ульяновского экономического форума.

"Мы стремимся сформировать систему "умного контроля": не только сократить количество проверок и число проверяющих, но и избежать той абсурдности, которой многие из них руководствуются <…> В 2017 году по сравнению с 2016 [годом] мы сократили число плановых проверок почти в два раза, внеплановых - в два с половиной раза", - сказал губернатор.

Морозов уточнил, что от практики штрафов региональные надзорные органы переходят к предупреждениям.

Так, в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, количество предупреждений, которые выносили в бизнесу, выросло в два с половиной раза.

По мнению губернатора, такая форма предоставляет контрольно- надзорному органу право отреагировать на возможное нарушение без проведения внеплановой проверки.

"Кроме предупреждений при проверках, стала использоваться новая форма контроля - предостережения. Если в 2016 году не было вынесено ни одного предостережения, то уже по итогам 2017 года их зафиксировано более 630", - добавил Морозов.

Губернатор считает, что предостережения позволят бизнесу своевременно принять меры, чтобы избежать возможного административного наказания.

По его словам, в 2017 году в области ни к одному предпринимателю на стадии следствия не была применена мера пресечения в виде ареста. Еще одним важным инструментов для защиты прав бизнеса Морозов назвал создание в 2017 году балансовых комиссий.

По его мнению, они призваны выстроить взаимодействие между предпринимателями и контролерами, чтобы до суда урегулировать спорные ситуации.

Морозов добавил, что в регионе намерены ввести практику проведения видеозаписи проверок.

Она будет храниться в течение года и передаваться в региональную прокуратуру. Руководитель региона также заявил, что задача на 2018 год - закрепить в порядках и административных регламентах о региональных видах контроля применение чек-листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые позволят контрольным органам однозначно понять, соблюдаются ли на объекте обязательные требования) при проведении контроля. По мнению Морозова, это позволит сделать проверки более понятными и прозрачными.

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