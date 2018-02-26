ВТБ не исключает договоренности по продаже страхового бизнеса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Группа ВТБ не исключает возможности продажи страхового бизнеса, сообщили ТАСС в пресс-службе группы ВТБ, комментируя слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Герберта Мооса о том, что продажа страхового бизнеса в настоящий момент не обсуждается.

"Да, действительно, на сегодняшний день сделки нет. Однако мы не исключаем достижение договоренности по продаже нашего страхового бизнеса в дальнейшем", - сказал представитель группы.

Ранее в понедельник Герберт Моос заявил в ходе телефонной конференции с аналитиками, что продажа страхового бизнеса ВТБ "Согазу", "к сожалению, не случилась", и в настоящий момент не обсуждается.

Ранее источники ТАСС сообщали, что группа ВТБ ведет переговоры об объединении своего страхового бизнеса с крупнейшим в РФ страховщиком "Согазом", наличие переговоров подтверждал глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters. Как сообщали источники ТАСС, в результате сделки ВТБ может получить миноритарную долю в объединенной компании. На инвестфоруме в Сочи 15 февраля Костин говорил журналистам, что договоренностей по сделке ВТБ рассчитывает достичь к лету.

В страховой блок ВТБ входят универсальная компания "ВТБ страхование", компании по страхованию жизни и медицинскому страхованию. Прибыль розничного страхового бизнеса группы ВТБ по МСФО в 2017 году выросла на 65,6%, до 20,4 млрд рублей.