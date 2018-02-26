Суд по иску миноритариев "Совхоза имени Ленина" о передаче земель "дочке" пройдет 2 марта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области назначил на 2 марта рассмотрение по существу дела по иску миноритарных акционеров ЗАО "Совхоз имени Ленина" о признании недействительной передачи компании "ТТ Девелопмент" двух земельных участков, ранее принадлежавших совхозу. Такое решение суд принял в понедельник по итогам предварительного судебного заседания, сообщили ТАСС в арбитраже.

"Судебное заседание для рассмотрения дела по существу назначено на 2 марта", - пояснили представители суда.

Истцами выступают миноритарные акционеры (размер долей в документах суда и представителями истцов не раскрывается) "Совхоза им. Ленина" Иван Маркин, Ольга Маркина и Тамара Маркина, говорится в определении суда о принятии искового заявления.

"Дочка" станет ответчиком

Ответчиками выступают компания "ТТ Девелопмент", а также граждане России Алексей Терещенко, Илья Пименов, Павел Грудинин, Александр Федоров, Николай Свиридовский и Игорь Чикин, указано в документе.

Компания "ТТ Девелопмент" на 84% принадлежит "Совхозу имени Ленина", следует из данных базы "Спарк". Долю в 4% контролирует Павел Грудинин лично, еще 4% - его сын Антон Грудинин, остальные доли находятся у граждан РФ Александра Федорова и Екатерины и Владимира Свиридовских. Также Грудинину принадлежит 1 млн 993 тыс. акций закрытого акционерного общества "Совхоз имени Ленина", следует из сведений его о доходах и имуществе, опубликованных на сайте ЦИК РФ в связи с его выдвижением на пост президента РФ. По собственному заявлению Грудинина, ему принадлежит 44% акций совхоза.

В ходе заседания представитель истцов Артем Игнатенко озвучил требования о признании недействительными учредительного договора и сделки о внесении двух земельных участков совхоза в уставной капитал компании "ТТ Девелопмент". "На дату совершения сделки Грудинин занимал должность единоличного исполнительного органа совхоза ("Совхоза имени Ленина") и одновременно он являлся учредителем "ТТ Девелопмент" и от имени совхоза совершил сделку по совершению этого учредительного договора", - пояснил юрист.

Претензии миноритариев

Инициаторы разбирательства полагают, что в ходе передачи земель были нарушены "стандартные права акционеров, которые обладают меньшим количеством акций". "Стоимость двух [переданных] земельных участков - более 1 млрд рублей. Истцы (миноритарные держатели акций совхоза) не были извещены о предстоящих собраниях, поэтому не могли прослеживать движения экономического состояния общества", - пояснил Игнатенко ТАСС. Адвокат отказался отвечать на вопрос, какие объекты расположены на спорных землях, обозначив, что речь идет о двух крупных земельных участках, расположенных в Московской области у МКАД рядом с основными землями совхоза.

Как говорится на официальном сайте сельского поселения "Совхоз имени Ленина", его территории расположены к югу от Москвы на востоке Ленинского муниципального района Московской области, вблизи МКАД. Одноименное предприятие является одним из основных производств в этом районе, специализируется на растениеводстве и животноводстве. Помимо этого в поселении сконцентрирован ряд крупных торговых центров.