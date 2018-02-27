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ОПЕК+ ожидает ребалансировки рынка нефти к концу 2018 года

Экономика и бизнес
27 февраля, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, февраля. /ТАСС

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи ожидает роста спроса на нефть, который отмечался в 2017 году

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Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи

© AP Photo/Jon Gambrel

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении об ограничении добычи нефти, ожидают восстановления баланса к концу 2018 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи.

"Аль-Мазруи оптимистично оценивает шансы достичь ребалансировки рынка нефти в этом году", - говорится в сообщении агентства. Министр также ожидает роста спроса на нефть, который отмечался в 2017 году.

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По итогам 2017 года уровень выполнения соглашения составил 107%, а в январе 2018 года достиг рекордных 133%.

Соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто в конце 2016 года странами ОПЕК и не входящими в картель государствами - экспортерами нефти. Согласно условиям, участники сделки должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки (к октябрю 2016 года, принятому за базовый уровень в сделке). Самые большие квоты по сокращению у Саудовской Аравии (486 тыс. баррелей в сутки) и России (300 тыс. баррелей в сутки). Россия достигла своей квоты в мае 2017 года и с тех пор ее удерживает.

Соглашение, изначально действовавшее в первом полугодии 2017 года, уже дважды продлевалось: сначала - до конца марта 2018 года, а в последний раз - до конца 2018 года. Цель соглашения - убрать излишки мировых запасов нефти.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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