ФАС одобрила ходатайство ВР о покупке 49% "Харампурнефтегаза"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство британской ВР о покупке 49% акций в дочерней компании "Роснефти" - "Харампурнефтегазе", говорится в решениях ведомства.

Ранее заявку ВР согласовал антимонопольный регулятор Германии.

Глава BP Боб Дадли на форуме в Давосе в конце января сообщил ТАСС, что BP рассчитывает закрыть сделку по покупке доли в "Харампурнефтегазе" в 2018 году.

На базе "Харампурнефтегаза" компании ранее договорились создать совместное предприятие для разработки двух месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - Харампурского и Фестивального.

Сейчас "Харампурнефтегаз" принадлежит "Роснефти" через компанию "РН-Газ", объединяющую газовые активы нефтяной компании ("Роснефть" владеет 100%). В совместном предприятии (СП) у "Роснефти" останется контрольная доля (51%).

Суммарные запасы Харампурского и Фестивального месторождений оцениваются в 880 млрд кубометров газа. На первом этапе "Роснефть" и BP планируют добывать 11 млрд кубометров газа. Добытый газ будет размещен "Роснефтью" на внутреннем рынке.