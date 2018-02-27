Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС одобрила ходатайство ВР о покупке 49% "Харампурнефтегаза"

Экономика и бизнес
27 февраля, 11:38 дата обновления: 27 февраля, 11:48 UTC+3

Ранее заявку ВР согласовал антимонопольный регулятор Германии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство британской ВР о покупке 49% акций в дочерней компании "Роснефти" - "Харампурнефтегазе", говорится в решениях ведомства.

Ранее заявку ВР согласовал антимонопольный регулятор Германии.

Глава BP Боб Дадли на форуме в Давосе в конце января сообщил ТАСС, что BP рассчитывает закрыть сделку по покупке доли в "Харампурнефтегазе" в 2018 году.

На базе "Харампурнефтегаза" компании ранее договорились создать совместное предприятие для разработки двух месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - Харампурского и Фестивального.

Сейчас "Харампурнефтегаз" принадлежит "Роснефти" через компанию "РН-Газ", объединяющую газовые активы нефтяной компании ("Роснефть" владеет 100%). В совместном предприятии (СП) у "Роснефти" останется контрольная доля (51%).

Суммарные запасы Харампурского и Фестивального месторождений оцениваются в 880 млрд кубометров газа. На первом этапе "Роснефть" и BP планируют добывать 11 млрд кубометров газа. Добытый газ будет размещен "Роснефтью" на внутреннем рынке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Германия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала польского журналиста Томаша Мацейчука в Подмосковье
2
Биография народной артистки СССР Татьяны Карповой
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Российских олимпийцев встретили "Катюшей" и признаниями в любви
5
Посол России вызван в британский МИД в связи с ситуацией в Восточной Гуте
6
В ДНР за хищения задержаны 22 сотрудника минуглеэнерго, включая главу ведомства
7
Свищев: Брызгалова после отстранения Крушельницкого должна ехать на ЧМ с другим партнером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама