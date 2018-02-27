Компания Nord Stream 2 вложит €30 млн в социальные и экологические проекты Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Компания Nord Stream 2, оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", вложит €30 млн в социальные и экологические проекты на территории Ленинградской области. Об этом сообщил во вторник исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг во время подписания соглашения о сотрудничестве с губернатором региона Александром Дрозденко, передает корреспондент ТАСС.

"Nord Stream 2 разработала стратегию экологических и социальных инициатив для реализации в России. На данный момент бюджет на реализацию стратегии сотрудничества составляет около €30 млн, это в рублях около 2 млрд. Нам нужно решить многие важные вопросы, в том числе в плане экологии и социальной инфраструктуры Ленинградской области", - сказал Варниг.

Как отметил во время подписания соглашения губернатор Ленинградской области, реализация проекта будет вестись в соответствии с международными требованиями и с соблюдением интересов населения области.

"При строительстве газопровода "Северный поток - 2" компания предлагает не только производственные инвестиции, которые для нас важны, и мы всегда приветствуем инвестиции в экономику Ленинградской области, но и прямые инвестиции в социальное развитие территорий и в природоохранные проекты. Я надеюсь, что мы сможем вместе с компанией Nord Stream 2 в соответствии с международными стандартами и современными экологическими требованиями реализовать проект на нашей территории и параллельно провести ряд неэкономических проектов, связанных с сохранением уникальной природы Кургальского полуострова, и поддержать социальную сферу Кингисеппского района", - сказал Дрозденко.

Северный поток - 2

"Северный поток - 2" - международный проект газопровода через Балтийское море, который позволит увеличить объем поставок российского газа в Европу. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Маршрут и конструкция нового газопровода будут в основном повторять уже действующий "Северный поток". Он будет проходить через экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

На территории Ленинградской области две ветки газопровода разойдутся. По словам представителей компании, сделать их полностью параллельными невозможно из-за ограничений по минимальному безопасному расстоянию между магистральными трубопроводами и населенными пунктами. Маршрут новой трубы пройдет по территории Кингисеппского района Ленинградской области и затронет Кургальский заказник на берегу Нарвского залива. Строительство газопровода "Северный поток - 2" по плану должно начаться во втором квартале 2018 года и завершиться в конце 2019 года.