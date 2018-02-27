Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Компания Nord Stream 2 вложит €30 млн в социальные и экологические проекты Ленобласти

Экономика и бизнес
27 февраля, 12:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, февраля. /ТАСС

Отмечается, что реализация проекта пройдет с соблюдением интересов населения региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Компания Nord Stream 2, оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", вложит €30 млн в социальные и экологические проекты на территории Ленинградской области. Об этом сообщил во вторник исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг во время подписания соглашения о сотрудничестве с губернатором региона Александром Дрозденко, передает корреспондент ТАСС.

"Nord Stream 2 разработала стратегию экологических и социальных инициатив для реализации в России. На данный момент бюджет на реализацию стратегии сотрудничества составляет около €30 млн, это в рублях около 2 млрд. Нам нужно решить многие важные вопросы, в том числе в плане экологии и социальной инфраструктуры Ленинградской области", - сказал Варниг.

Как отметил во время подписания соглашения губернатор Ленинградской области, реализация проекта будет вестись в соответствии с международными требованиями и с соблюдением интересов населения области.

"При строительстве газопровода "Северный поток - 2" компания предлагает не только производственные инвестиции, которые для нас важны, и мы всегда приветствуем инвестиции в экономику Ленинградской области, но и прямые инвестиции в социальное развитие территорий и в природоохранные проекты. Я надеюсь, что мы сможем вместе с компанией Nord Stream 2 в соответствии с международными стандартами и современными экологическими требованиями реализовать проект на нашей территории и параллельно провести ряд неэкономических проектов, связанных с сохранением уникальной природы Кургальского полуострова, и поддержать социальную сферу Кингисеппского района", - сказал Дрозденко.

Северный поток - 2

"Северный поток - 2" - международный проект газопровода через Балтийское море, который позволит увеличить объем поставок российского газа в Европу. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Маршрут и конструкция нового газопровода будут в основном повторять уже действующий "Северный поток". Он будет проходить через экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

На территории Ленинградской области две ветки газопровода разойдутся. По словам представителей компании, сделать их полностью параллельными невозможно из-за ограничений по минимальному безопасному расстоянию между магистральными трубопроводами и населенными пунктами. Маршрут новой трубы пройдет по территории Кингисеппского района Ленинградской области и затронет Кургальский заказник на берегу Нарвского залива. Строительство газопровода "Северный поток - 2" по плану должно начаться во втором квартале 2018 года и завершиться в конце 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ленинградская область
Страны
Дания Швеция Россия Германия Финляндия
Персоны
Дрозденко, Александр Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция задержала польского журналиста Томаша Мацейчука в Подмосковье
2
Биография народной артистки СССР Татьяны Карповой
3
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
4
Российских олимпийцев встретили "Катюшей" и признаниями в любви
5
Посол России вызван в британский МИД в связи с ситуацией в Восточной Гуте
6
В ДНР за хищения задержаны 22 сотрудника минуглеэнерго, включая главу ведомства
7
Свищев: Брызгалова после отстранения Крушельницкого должна ехать на ЧМ с другим партнером
Темы дня
Новости партнеров
Реклама