Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.02:
$ 55.67
€ 68.66
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава ФРС не стал исключать четырех повышений ставки в 2018 году

Экономика и бизнес
27 февраля, 20:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, февраля. /ТАСС

Джером Пауэлл напомнил, что на декабрьском заседании Комитета по операциям на открытом рынке обсуждалось решение трижды поднять ставку в нынешнем году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл не исключил возможность четырех повышений процентной ставки в 2018 году, но и не стал давать прогнозы по этому поводу. Он выступал на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, посвященных денежно-кредитной политике и состоянию экономики страны.

Пауэлл напомнил, что на декабрьском заседании Комитета по операциям на открытом рынке (руководящий орган ФРС) обсуждалось решение трижды поднять ставку в нынешнем году. "С тех пор, как мы видим, экономика усиливается, - отметил он. - Рынок труда продолжает укрепляться, согласно определенным данным, инфляция поднимается вверх к нашей цели (2% - прим. ТАСС). Мы также видим продолжающееся укрепление [экономики] во всем мире".

Смотрите также

Ставка ФРС США. Досье

Председатель ФРС подчеркнул, что на мартовском заседании ФРС учтет факторы развития американской и мировой экономики. "Я бы не хотел давать оценки преждевременно", - отметил он, отвечая на вопрос о грядущих повышениях ставки.

При этом, по словам Пауэлла, сейчас пришло время "остерегаться" признаков финансовых диспропорций. Однако он указал, что не может назвать факторов, которые бы действительно его беспокоили на данный момент.

Американские рынки пока реагируют на слова Пауэлла небольшим спадом, хотя в начале выступления был зафиксирован незначительный рост. Так, американский промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,2%, а ключевой американский индекс S&P 500 - на 0,3%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Пауэлл, Джером
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД: устроивший стрельбу в Казани покончил с собой
2
Суд отпустил польского журналиста Мацейчука
3
Устроивший стрельбу в Казани мужчина задержан
4
Мама фигуристки Медведевой: на сломанной ноге Женя выиграла два этапа Гран-при
5
Знарок: российские хоккеисты болели не за Медведеву и Загитову на ОИ, а за Россию
6
Эксперт: установленные Россией в Восточной Гуте гуманитарные паузы загнали боевиков в угол
7
Россия 1 апреля может лишиться права подавать заявки на проведение международных турниров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама