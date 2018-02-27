Глава ФРС не стал исключать четырех повышений ставки в 2018 году

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл не исключил возможность четырех повышений процентной ставки в 2018 году, но и не стал давать прогнозы по этому поводу. Он выступал на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса, посвященных денежно-кредитной политике и состоянию экономики страны.

Пауэлл напомнил, что на декабрьском заседании Комитета по операциям на открытом рынке (руководящий орган ФРС) обсуждалось решение трижды поднять ставку в нынешнем году. "С тех пор, как мы видим, экономика усиливается, - отметил он. - Рынок труда продолжает укрепляться, согласно определенным данным, инфляция поднимается вверх к нашей цели (2% - прим. ТАСС). Мы также видим продолжающееся укрепление [экономики] во всем мире".

Председатель ФРС подчеркнул, что на мартовском заседании ФРС учтет факторы развития американской и мировой экономики. "Я бы не хотел давать оценки преждевременно", - отметил он, отвечая на вопрос о грядущих повышениях ставки.

При этом, по словам Пауэлла, сейчас пришло время "остерегаться" признаков финансовых диспропорций. Однако он указал, что не может назвать факторов, которые бы действительно его беспокоили на данный момент.

Американские рынки пока реагируют на слова Пауэлла небольшим спадом, хотя в начале выступления был зафиксирован незначительный рост. Так, американский промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,2%, а ключевой американский индекс S&P 500 - на 0,3%.