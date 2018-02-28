Рейтинговое агентство АКРА получило чистую прибыль в 90 млн рублей в 2017 году

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) вышло на прибыль по итогам 2017 года - она составила 90 млн рублей по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), сообщила на пресс-брифинге гендиректор агентства Екатерина Трофимова.

"Мы вышли на чистую прибыль, она составит примерно 90 млн рублей после налогообложения, что принципиально отличается от нашего первоначального бизнес-плана в положительную сторону", - сообщила Трофимова.

Она напомнила, что при создании агентства в 2016 году выйти на безубыточность предполагалось только через три года: "Фактически мы вышли на прибыль через полтора года. Основные причины следующие: спрос на наши рейтинговые услуги превысил наши прогнозы, мы очень аккуратно управляем расходами, а также эффективно управляем нашим капиталом".

Капитал АКРА составляет 3 млрд рублей. Агентство размещает деньги на депозитах, за счет чего получает процентный доход. "Две категории банков, в которых мы размещаем деньги. В первой категории банков высшего качества - большая часть, во второй категории - максимум треть капитала. Список банков меняется, но всего это около 10 банков обычно", - рассказала гендиректор АКРА.

Трофимова подчеркнула, что АКРА вышло помесячно на операционную безубыточность в четвертом квартале 2017 года - то есть без учета доходов при размещении денежных средств на банковских депозитах.

Концепция развития

АКРА создало дочернюю компанию "АКРА Риск-Менеджмент" (АКРА РМ) в рамках изменения концепции развития, сообщила Трофимова.

"Дочка" будет предоставлять услуги кредитного риск-менеджмента: на первоначальном этапе услуги по моделированию, стресс-тестированию и валидации рейтинговых моделей, а в дальнейшем и анализ риск-концентрации и анализ кредитного ценообразования. АКРА РМ будет полностью отделена от рейтинговой деятельности агентства.

По словам Трофимовой, одним из драйвером роста спроса на услуги АКРА РМ будет международный стандарт финансовой отчетности МСФО 9, который вступил в силу с начала 2018 года. МСФО 9 требует от банков применять модель ожидаемых кредитных убытков на основе статистических данных вместо модели понесенных потерь.

"Для развивающихся и даже многих развитых рынков МСФО 9 является очень большим вызовом из-за отсутствия глубокой статистики, знаний, технологий и инфраструктуры работы с моделированием. Это проблема касается не только банков, но и финансовых компаний, и, очевидно, со временем стандарт будет применяться и для компаний реального сектора. На фоне отсутствия централизованной статистики по дефолтам, кадров, экспертизы - это большая проблема", - объяснила Трофимова. Помимо банков, АКРА РМ планирует работать с крупным корпоративным бизнесом и верхним сегментом среднего и малого бизнеса.

Гендиректором АКРА РМ также будет Трофимова - это будет единственное пресечение по кадрам с материнской компанией. Капитал "дочки" составляет 5 млн рублей, и в 2018 году АКРА РМ выйдет на безубыточность, сказала Трофимова. В "дочке" будут работать около 10 человек - они пришли в компанию из консалтинга, банков и IT-сектора.

Другие изменения концепции

В целом изменение концепции развития АКРА предполагает создание "многопрофильной экосистемы по работе с кредитными рисками", сообщила Трофимова. Помимо кредитных и некредитных рейтингов и риск-менеджмента в рамках АКРА РМ, агентство будет развивать следующие направления: исследования и прогнозы, развитие баз данных и связанной инфраструктуры, индексы (АКРА уже запустили индекс финансового стресса России и Казахстана).

"Такая стратегия развития связана с нашим пониманием того, что российский рынок развития данных уже дозрел, хотя организован очень неэффективно. Данные есть, и их можно использовать для моделирования, что позволяет выстроить региональную систему данных и компетенций. Мы не исключаем, что данную работу будем распространять и на другие рынки", - сообщила Трофимова. В 2018 году нерейтинговая деятельность будет составлять не менее 15% в структуре доходов АКРА.