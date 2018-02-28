Росавиация продлила на год "Аэрофлоту" допуски на 32 международных маршрута "Трансаэро"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Росавиация на год продлила "Аэрофлоту" и его дочерней авиакомпании "Россия" допуски на 32 международных маршрута, которые раньше использовались "Трансаэро" и были переданы национальному перевозчику в счет компенсации за перевозку пассажиров обанкротившейся авиакомпании. Это следует из приказа Росавиации, опубликованного на сайте ведомства.

Так "Аэрофлоту" продлены допуски в общей сложности на 17 маршрутов: из Москвы в Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Астану, Атырау, Венецию, Караганду, Лион, Малагу, Милан, Пекин, Пхукет и другие. Авиакомпании "Россия" Росавиация продлила допуски на маршруты из Санкт-Петербурга в Милан и Рим и из Москвы в Анталью, Бангкок, Барселону, Дубай, Зальцбург и другие.

"Трансаэро" прекратила полеты осенью 2015 года из-за долгов в 250 млрд рублей. В результате этого у авиакомпании отозвали сертификат эксплуатанта. В сентябре 2017 года компания признана банкротом.

В октябре 2015 года "Аэрофлот" получить допуски на часть международных маршрутов "Трансаэро".