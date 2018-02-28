Глава Росимущества: приватизировать "Совкомфлот" нужно на выгодных условиях

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Приватизация таких крупных активов как "Совкомфлот" не должна проходить для наполнения бюджета. Такие сделки должны проводиться в удачное время и на максимально выгодных условиях. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Росимущества Дмитрий Пристансков.

"Надо понимать, что сделки такого рода не делаются быстро, ради продажи и пополнения бюджета. Очень много факторов влияет, в том числе и на структуру, и на цену сделки. Во-первых, стоимость фрахта, сезонность этого бизнеса, геополитические и макроэкономические фундаментальные показатели, и это все надо учесть и попасть в правильное окно возможностей. У нас нет спешки", - пояснил он.

При этом глава ведомства не стал давать прогнозы, состоится ли приватизация "Совкомфлота" в 2018 году, однако предметное обсуждение этой сделки с инвестиционным агентом запланировано на весну текущего года.