Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.03:
$ 56.37
€ 68.91
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Росимущества: приватизировать "Совкомфлот" нужно на выгодных условиях

Экономика и бизнес
28 февраля, 12:35 UTC+3

Предметное обсуждение сделки с инвестиционными агентом запланировано на весну 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Приватизация таких крупных активов как "Совкомфлот" не должна проходить для наполнения бюджета. Такие сделки должны проводиться в удачное время и на максимально выгодных условиях. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Росимущества Дмитрий Пристансков.

Интервью

Дмитрий Пристансков

Глава Росимущества: приватизация для России должна стать механизмом инфраструктурной реформы

Перейти в раздел Интервью

"Надо понимать, что сделки такого рода не делаются быстро, ради продажи и пополнения бюджета. Очень много факторов влияет, в том числе и на структуру, и на цену сделки. Во-первых, стоимость фрахта, сезонность этого бизнеса, геополитические и макроэкономические фундаментальные показатели, и это все надо учесть и попасть в правильное окно возможностей. У нас нет спешки", - пояснил он.

При этом глава ведомства не стал давать прогнозы, состоится ли приватизация "Совкомфлота" в 2018 году, однако предметное обсуждение этой сделки с инвестиционным агентом запланировано на весну текущего года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Пристансков, Дмитрий Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: США готовят ВС Европы к применению тактического ядерного оружия против России
2
Лавров: РФ сократила ядерный арсенал более чем на 85% по сравнению с пиком холодной войны
3
КС Украины признал неконституционным закон о статусе русского языка
4
По факту ДТП с девятью жертвами в Башкирии возбуждено дело
5
СК возбудил дело против замглавы МВД по Красноярскому краю‍
6
Возможный организатор поставки "аргентинского кокаина" представлялся работником спецслужб
7
СМИ: глава МВД Украины приобрел отель в Италии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама