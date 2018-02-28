США не комментируют сведения о запросе на разрешение выкупить залог "Роснефти" в Citgo

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Министерство финансов США отказалось в среду комментировать информацию о том, что американские инвесторы, а также швейцарский трейдер направили в ведомство запрос о предоставлении разрешения на выкуп находящегося у "Роснефти" залога в 49,9% акций компании Citgo - американского подразделения венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.

Citgo Petroleum управляет нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), трубопроводами и терминалами в США. В ноябре 2016 года "Роснефть" получила в залог 49,9% акций Citgo в качестве обеспечения по кредиту на $1,5 млрд. Если PDVSA допустит дефолт по обязательствам, "Роснефть" может получить контроль над Citgo, которой в США принадлежат три НПЗ, девять трубопроводов и 48 терминалов для хранения нефтепродуктов и сеть АЗС. Вся эта сеть, по данным американских СМИ, производит 749 тыс. баррелей нефти ежедневно.

"Министерство не обсуждает запросы на предоставление разрешений, в том числе не подтверждает и не опровергает их получение", - ответили в пресс-службе минфина на просьбу ТАСС подтвердить получение данного запроса.

Ранее агентство Reuters сообщило, что американские инвесторы планируют выкупить у "Роснефти" залог и по закону обратились за разрешением в финансовое ведомство, чтобы не допустить передачу контрольного пакета акций Citgo российской компании. Такой сценарий возможен, если PDVSA допустит дефолт по обязательствам. По данным газеты The Financial Times, аналогичный шаг предпринял и швейцарский угольный трейдер Mercuria.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что нефтяная компания не видит проблем с обслуживанием долга PDVSA и считает акции американской Citgo "первоклассным" залогом.

Сотрудничество "Роснефти" и PDVSA

"Роснефть" и венесуэльская PDVSA активно сотрудничают в сфере поставок нефти и нефтепродуктов.

В начале августа стало известно, что PDVSA сократила поставки топлива в американское подразделение Citgo (с 230 до 120 тыс. баррелей), чтобы погасить долг перед "Роснефтью". По информации Reuters, задолженность PDVSA перед российской компанией составляет около $5 млрд.

"Роснефть" - один из крупнейших инвесторов в Венесуэле. Компания реализует совместные проекты по разведке и добыче нефти в Венесуэле с государственной нефтегазовой компанией Венесуэлы PDVSA: Petromonagas (60% - у PDVSA, 40% - у "Роснефти"), Petroperija (60% - у PDVSA, 40% - у "Роснефти"), Petromiranda (32% - у "Роснефти") и Petrovictoria (40% - у "Роснефти") и Boqueron (60% - у PDVSA, 26,67% - у "Роснефти", 13,33% - у австрийской OMV). По данным российской компании, суммарные геологические запасы нефти этих проектов оцениваются в более чем 20,5 млрд тонн.