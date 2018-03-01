Минск и Москва намерены синхронизировать системы прослеживаемости сельхозпродукции к июню

МИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Белоруссия и Россия планируется синхронизировать работу системы прослеживаемости сельхозпродукции к 1 июня 2018 года. Об этом в четверг сообщил журналистам начальник управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Алексей Богданов.

"Мы работаем совместно с российскими коллегами над внедрением электронной системы прослеживаемости сельхозтоваров. У нас разработана и постепенно внедряется своя национальная система, она будет адаптирована с российской информационной системой "Меркурий", - сказал он. - Адаптировать две системы - российскую и белорусскую - планируется до 1 июня 2018 года".

По словам Богданова, белорусская система уже работает в тестовом режиме. "Наша система уже работает в тестовом режиме, - сказал Богданов. - В Белоруссии на 100% проведена идентификация [чипирование] всего скота <...>. Мы уже сегодня можем отслеживать продукцию от поля до прилавка". Он отметил, что синхронизация систем позволит более четко отслеживать товарные потоки и будет способствовать снижению количества возможных претензий и избегать фальсификата любых товаров, в том числе молочной и мясной продукции.

Электронная сертификация

Ранее директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Белоруссии Александр Субботин сообщал, что до конца 2017 года будет создана национальная система электронной сертификации продуктов питания. Он также говорил о возможности подключения ее к российской автоматизированной системе "Меркурий".

Автоматизированная система "Меркурий" предназначена для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения по территории РФ в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности. Предполагалось, что система станет обязательной для поставщиков с 2018 года.

Ранее Россельхознадзор заявил о намерении обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с предложением решить вопрос по выработке механизма электронного подтверждения поставок продукции.