РЖД допускают возможность сокращения времени в пути "Сапсанов" между Москвой и Петербургом

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) не исключает возможности дальнейшего сокращения времени в пути высокоскоростных поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом в четверг сообщил журналистам директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов.

"Мы сокращаем время в пути. Сейчас безостановочный поезд Санкт-Петербург - Москва находится в пути 3 ч 30 мин. Если еще продолжить работу по повышению скорости, мы думаем, что еще, может быть, несколько минут можно быстрее реализовать", - сказал Пегов, подчеркнув, что все будет зависеть от состояния инфраструктуры.

Высокоскоростные поезда "Сапсан" начали курсировать по российским железным дорогам в декабре 2009 года. Всего сейчас в парке РЖД 16 таких поездов, они используются на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом. Ранее "Сапсаны" также курсировали на маршруте Москва - Нижний Новгород, однако с 1 июня 2015 года на этом направлении их сменили поезда "Стриж", произведенные испанской компанией Talgo. С сегодняшнего дня возобновилось движение "Сапсанов" на этом маршруте наряду со "Стрижами".

Первый поезд "Сапсан" отправился 1 марта из Санкт-Петербурга в 17:00. Он прибудет в Нижний Новгород в ночь с четверга на пятницу, в 00:59. Общее время в пути составляет 7 часов 59 минут. По такому расписанию поезд будет ходить ежедневно.

В обратную сторону запустят "Сапсан" №757. Из Нижнего Новгорода он будет отправляться в 05:09, останавливаться в Москве с 09:03 до 09:18 и прибывать в Санкт-Петербург в 13:20. В обратном направлении "Сапсан" будет ехать на 12 минут дольше.