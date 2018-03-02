Валентик: лесхозам нужно дать право заготавливать лес на неарендованных участках

УФА, 2 марта. /ТАСС/. Глава Рослесхоза Иван Валентик предложил создать возможности для лесных хозяйств заниматься заготовкой лесных насаждений на неарендованной территории, восстановив практику, существовавшую во времена СССР. Такую идею он озвучил в пятницу, выступая на совещании по вопросам повышения эффективности лесопользования в регионах Приволжского федерального округа, которое проходит в Уфе.

"Нужно продолжать продвигать идею создания экономической самодостаточности государственных учреждений в сфере лесного хозяйства. Сегодня в аренду предоставлено около 20% территорий, 80% находятся фактически на содержании государства, и всю работу в этих лесах выполняют лесничества субъекта РФ. Я считаю, что, безусловно, нужно реализовывать механизмы создания возможностей для лесхозов обеспечивать заготовку насаждений на неарендованной территории", - сказал Валентик.

Глава Рослесхоза отметил, что такой механизм соответствует "традиционно складывавшимся подходам ведения лесного хозяйства в СССР", напомнив, что в тот период бюджетное финансирование лесхозов составляло не более 15%, а большую часть формировали их собственные доходы.

"Я считаю, что эту практику нужно восстанавливать. Это позволит обеспечивать лесхозы необходимым финансированием, для того чтобы они могли обновлять парк лесохозяйственной техники, платить достойную заработную плату, реализовывать меры социальной поддержки", - отметил Валентик.

Совещание по вопросам повышения эффективности лесопользования в регионах Приволжского федерального округа проходит в Уфе с участием главы Рослесхоза, полпреда президента РФ в округе Михаила Бабича, главы Башкирии Рустэма Хамитова, специалистов отраслевых ведомств из регионов округа и руководителей крупных предприятий.