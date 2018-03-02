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МВФ обеспокоен планами США ввести тарифы на сталь и алюминий

Экономика и бизнес
2 марта, 21:33 дата обновления: 2 марта, 22:24 UTC+3

Международный валютный фонд считает, что действия Вашингтона усилят тенденцию использования странами мира соображений национальной безопасности для ограничения импорта

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ТАСС, 2 марта. Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу выразил обеспокоенность планами США ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление финансовой организации.

МВФ заявил, что подобный шаг США усилит тенденцию использования странами мира соображений национальной безопасности для ограничения импорта. Фонд предупредил, что введение пошлин нанесет вред самой американской экономике. Он призвал США и их торговых партнеров к совместной работе по снятию торговых барьеров и разрешению разногласий в сфере торговли без использования экстренных мер и тарифов.

"Ограничения импорта, о которых объявил президент США [Дональд Трамп], вероятно, нанесут ущерб не только за пределами США, но и экономике самих Соединенных Штатов, в том числе обрабатывающей промышленности и строительной отрасли, которые являются крупными потребителями алюминия и стали", - говорится в заявлении МВФ

В четверг президент Трамп заявил, что его страна на будущей неделе введет импортные пошлины на сталь и алюминий. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.

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Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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