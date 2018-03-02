На заводе в Ленинградской области заложили специальное судно для ловли краба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Первое в России специализированное судно для ловли краба заложили на судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

"На Ленинградской судоверфи состоялась закладка киля первого специализированного судна для промысла краба. Это первое специализированное судно, строящееся в России. Перед проведением торжественной церемонии контракт на строительство первого серийного судна подписали ОАО "Пелла" и ООО "Антей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, длина краболова составит более 50 м, водоизмещение - около 1835 тонн. Он будет оборудован конусными ловушками японского типа. Судно предназначено для донного ярусного лова краба.

"Благодаря механизму инвестиционных квот, заложенных в обновленном отраслевом законе, мы получили возможность загружать наши отечественные судоверфи и обновлять рыбопромысловый флот, что значительно повысит эффективность промысла. В результате мы ожидаем рост экономической отдачи отрасли и вклада в ВВП страны. Надеюсь, что заказы от рыбаков будут только расти, что положительно отразится и на судостроительном комплексе России", - приводит пресс-служба слова руководителя Росрыболовства - заместителя министра сельского хозяйства РФ Ильи Шестакова, который принял участие в церемонии закладки судна.

Всего по инвестиционным квотам будет построено 33 рыболовецких судна для рыбаков Северного бассейна. Совокупные заявленные инвестиции составили 110 млрд рублей, что превысило совокупные инвестиции в рыбохозяйственный комплекс России, отметили в пресс-службе.

Ленинградский судостроительный завод "Пелла" - российское судостроительное предприятие в городе Отрадном Ленинградской области. Производит катера, рыболовные суда, многофункциональные морские суда технического флота для коммерческих заказчиков и Минобороны РФ, а также боевые корабли для Военно-морского флота России.