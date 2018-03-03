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Столичный фонд реновации намерен запустить льготную ипотеку под 7% годовых

Экономика и бизнес
3 марта, 12:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Юлия Ермилова

Сообщается о сотрудничестве со Сбербанком по выпуску продукта, "который позволил бы сделать ипотеку льготной по отношению к стандартной"

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МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Московский фонд реновации планирует в течение двух месяцев совместно со Сбербанком разработать программу льготной ипотеки в размере 7% годовых для переселенцев из сносимых пятиэтажек, которые захотят увеличить жилплощадь своей квартиры. Об этом сообщил журналистам в субботу первый заместитель гендиректора по экономике и финансам фонда Петр Тихомиров, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Мы ведем работу со Сбербанком относительно того, чтобы они выпустили продукт, который позволил бы сделать ипотеку льготной по отношению к стандартной [ипотеке]. Все будет ясно через два месяца. Наверное, ставка будет порядка 7% [годовых]", - сказал он.

Ранее власти Москвы выставили на сайте комплекса градостроительной политики и строительства 80 квартир, доступных для приобретения за доплату, с указанием итоговой стоимости каждой из них. Все выставленные жилые помещения находятся в районе Измайлово и Северное Измайлово (5-я Парковая улица), их площадь составляет от 38 до 76 кв. м. Участники городской программы реновации смогут приобрести их при желании увеличить жилплощадь, сообщается на сайте комплекса.

Стоимость квартиры площадью 38 кв. м составляет порядка 6,3 млн рублей, а жилплощади на 76 кв. м - больше 12 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве.

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