Источник: замглавы ЕК получил заверения России, что транзит газа в ЕС в безопасности

БРЮССЕЛЬ, 3 марта. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович провел телефонный разговор с главой Минэнерго РФ Александром Новаком, и получил заверения России, что газовому транзиту в ЕС ничего не угрожает. Об этом сообщил ТАСС источник в Еврокомиссии.

"Вице-председатель [ЕК] Шефчович в субботу провел телефонный разговор с главой Минэнерго РФ Александром Новаком. В ходе беседы он получил заверения российской стороны, что газовому транзиту в ЕС ничего не угрожает, и он будет продолжаться в бесперебойном режиме", - отметил источник.

По его словам, в ходе разговора обсуждалась озвученная накануне Еврокомиссией возможность возобновления трехсторонних переговоров по газу с участием Украины, однако пока по этой теме "нет никакой конкретики". Шефчович также "выразил озабоченность ситуацией, связанной с намерением России разорвать газовые контракты с Украиной, и подтвердил готовность Еврокомиссии оказать посредническую помощь для разрешения спорных вопросов", отметил собеседник агентства.

Озабоченность ЕС

Ранее Шефчович распространил заявление, что Еврокомиссия обеспокоена вопросом обеспечения транзита российского газа из-за разногласий между "Газпромом" и "Нафтогазом". "По мнению Еврокомиссии, эта ситуация вызывает озабоченность не только из-за прямых поставок природного газа на Украину, но и, возможно, в связи с транзитом газа в Евросоюз", - сказал он.

Чиновник указал, что Еврокомиссия "призывает все вовлеченные стороны, компании и соответствующих министров России и Украины незамедлительно найти решения в соответствии с решениями Стокгольмского арбитражного суда". "Еврокомиссия готова возглавить трехсторонние переговоры, которые в прошлом уже доказали свою эффективность в ситуациях, когда есть разногласия", - добавил замглавы ЕК. Он отметил, что с этой целью свяжется по телефону с министрами энергетики РФ и Украины, чтобы "оценить ситуацию и согласовать необходимые дальнейшие шаги".

Он также заявил, что страны Европейского союза не в состоянии обеспечить оперативное увеличение реверсных поставок природного газа на Украину из-за технических трудностей и погодных условий в ЕС. "Увеличение реверсного потока из ЕС в кратчайшие сроки представляется сложным в настоящее время", - говорится в заявлении замглавы ЕК. Данные трудности объясняются "низкими температурами на территории ЕС", а также "трудностями технического характера перевода потоков в системе газораспределения".

"Важно, чтобы и Россия, и Украина подтвердили свои соответствующие позиции надежного поставщика и транзитной страны газа, как это было в последние годы", - заключил Шефчович.