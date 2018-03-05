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Кабмин ФРГ: возможная торговая война станет ударом и для ЕС, и для США

Экономика и бизнес
5 марта, 15:06 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 5, марта. /ТАСС

Отмечается, что такое положение дел "больно ударило бы по работодателям, работникам и потребителям по обе стороны Атлантики"

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БЕРЛИН, 5 марта. /ТАСС/. Германия продолжает выступать за свободные рынки и интенсивные экономические отношения между Европейским союзом и США, торговая война не может входить в сферу чьих-либо интересов. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Я не хочу оценивать, близки ли мы к торговой войне или же, напротив, далеки от нее. Я могу только сказать, что такая война не в интересах Германии, ЕС или же Америки. Мы убеждены в этом. Это стало бы тем, что больно ударило бы по работодателям, работникам и потребителям по обе стороны Атлантики", - указал Зайберт.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести налоги на автомобили из Европы в том случае, если Евросоюз продолжит увеличивать тарифы в отношении американских компаний. Соответствующее заявление он разместил в субботу на своей странице в Twitter. Кроме того, Трамп говорил, что его страна введет импортные пошлины на сталь и алюминий. По его словам, размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.

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