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Первый резидент ТОР "Невинномысск" планирует начать выпуск продукции в марте

Экономика и бизнес
5 марта, 15:20 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 5, марта. /ТАСС

Предприятие создали путем объединения шести местных производителей

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СТАВРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. ООО "Казьминский молочный комбинат" официально стал первым резидентом территории опережающего развития (ТОР) в моногороде Невинномысск Ставропольского края. Решение утвердили в понедельник на заседании в региональном правительстве, выпуск продукции предприятие планирует начать в марте 2018 года, пояснил на заседании совладелец завода Сергей Комаров.

"Необходимое оборудование уже поставлено, строительно-монтажные работы завершены, сейчас проходят пусконаладочные работы, в марте мы планируем получить первую продукцию. Наш завод предполагает выпуск кисломолочной продукции - кефир, ряженку, сметану, йогурты, мацони, варенец, а также, что мы считаем уникальным продуктом для юга России - выпуск сыров типа Гауда", - сказал он.

Завод создали путем объединения шести местных производителей. Стоимость проекта составила порядка 750 млн рублей, планируется создание до 200 рабочих мест, переработка до 50 тонн молока в сутки. "Часть молока уходила ранее на продажу за пределы края, мы решили, что это неправильно, сырье должно перерабатываться у нас. В итоге родилась такая идея, территория расположения - Невинномысск. Город выбран не случайно, он сохранил промышленный и кадровый потенциал, там раньше был хороший молочный завод", - пояснил Комаров.

Планируется, что продукцию резидента ТОР будут продавать на территории края, регионов Юга России и Северного Кавказа, в Республике Крым, Москве и Санкт-Петербурге. Прогнозируемый срок окупаемости составит шесть-семь лет, на проектную мощность производители планируют выйти в ближайшие два-три года.

В декабре 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании шести новых ТОР в моногородах нескольких регионов европейской части РФ: в Тамбовской области, Ставропольском крае, в Карелии и Татарстане. В администрации Невинномысска отмечают, что новый статус позволит создать более 3,5 тыс. постоянных рабочих мест в городе и привлечь дополнительные инвестиции - более 60 млрд рублей в планах к 2020 году.

Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский Азот".

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