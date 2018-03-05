S&P: спор с "Нафтогазом" не влияет на рейтинги "Газпрома"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Спор с украинским "Нафтогазом" не влияет на рейтинги "Газпрома", присвоенные S&P, заявило международное рейтинговое агентство после того, как российская компания сообщила о намерении расторгнуть контракты с Украиной на поставку и транзит газа.

Суд в Стокгольме 28 февраля обязал "Газпром" уплатить $2,56 млрд по транзитному контракту с "Нафтогазом". "Газпром" не согласился с таким решением и заявил о намерении "защищать свои права доступными ему в соответствии с применимым законодательством средствами".

"Мы понимаем, что, несмотря на разногласия, физические поставки газа в Европу через Украину продолжаются. Мы всегда рассматривали транзит газа через Украину как риск для кредитоспособности "Газпрома", и мы считаем, что $2,56 млрд выплаты по решению суда - "контролируемая" сумма для "Газпрома" с учетом их показателя EBITDA в $29,2 млрд за 12 месяцев по состоянию на 30 сентября 2017 года", - сообщило S&P.

S&P также добавило, что будет следить за фактическими объемами транзита газа в Европу, а также признаками отбора газа на Украине и прогрессом "Газпрома" в получении разрешений от регулирующих органов на реализацию проекта "Северный поток - 2". Значительные перерывы в поставках газа или задержки в получении разрешений от регулирующих органов могут негативно сказаться на рейтингах "Газпрома", отметило рейтинговое агентство.

В конце февраля S&P повысило долгосрочные рейтинги "Газпрома" с "ВВВ-" до "ВВВ" (в национальной валюте) и с "ВВ+" до "ВВВ" (в иностранной валюте).

Суть спора

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 5 марта заявил, что компания направила "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже. На прошлой неделе он назвал решение Стокгольмского арбитража о выплате Украине "асимметричным" и нарушающим баланс интересов сторон. До этого замглавы российского газового концерна Александр Медведев говорил, что "Газпром" вернул "Нафтогазу" платеж за мартовские поставки газа и не будет их начинать из-за отсутствия согласованного дополнения к действующему контракту.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев расценил это как отказ "Газпрома" от исполнения решений суда и заявил о дефиците газа на Украине из-за отсутствия поставок из РФ.

Газовый спор

В 2009 году Россия и Украина ("Газпром" и "Нафтогаз") подписали два газовых контракта: один касается поставок российского газа для нужд Украины, второй - транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Оба договора рассчитаны до 31 декабря 2019 года.

Летом 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" обменялись встречными исками по контракту о поставках газа на Украину. По соглашению объем поставок должен был составлять 40 млрд куб. м газа в 2009 году, а начиная с 2010 года - 52 млрд куб. м ежегодно. Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупает российский газ, заменив его реверсным газом из Европы.

Украина требовала ретроактивного изменения цены и взыскания переплаты за газ, а также отмены условия "бери или плати"; "Газпром" - оплаты задолженности за уже поставленный газ, компенсацию за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты.

В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" $2 млрд за уже поставленный в 2014-2015 годах газ и снизил годовой объем закупок по контракту с 52 млрд куб. м до 5 млрд куб. м. Условие "бери или плати" суд сохранил для 80% этого объема, то есть не менее 4 млрд куб. м в год до истечения срока контракта в конце 2019 года. Это условие действует с 2018 года.

Суд также отклонил большую часть претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по переплате - снижена была лишь цена на газ, полученный украинской компанией во втором квартале 2014 года (с $485 до $352 за 1 тыс. куб. м). Хотя "Нафтогаз" рассчитывал на ретроактивное изменение цены, начиная с мая 2011 года.

В транзитном контракте "Нафтогаз" и "Газпром" договорились, что российский холдинг обязуется прокачивать через Украину 110 млрд куб. м газа ежегодно. Однако в контракте отмечается, что ежегодный объем уточняется в дополнительных соглашениях к контракту в зависимости от обязательств "Газпрома" перед европейскими потребителями.

"Нафтогаз" требовал от "Газпрома" $17 млрд за недопоставку согласованных объемов по транзиту, пересмотра тарифов и условий транзита российского газа через Украину.

Стокгольмский суд вынес решение: доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд (с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" должен заплатить $2,56 млрд). При этом "Газпром" сообщил, что арбитраж отклонил требования "Нафтогаза" увеличить тариф на транзит газа и изменить контракт в соответствии с украинским законодательством.