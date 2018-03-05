Шувалов: развитие цифровой экономики повысит качество государственного управления

САРАТОВ, 5 марта. /ТАСС/. Развитие цифровой экономики позволит существенно повысить качество государственного и муниципального управления, заявил первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов в понедельник на межрегиональном экономическом форуме в Саратове.

"Мы относимся к "цифре" как к инструменту, чтобы как можно быстрее переложить качество нашей экономики <...> Работая через "цифру", мы можем обеспечить современное государственное и муниципальное управление", - сказал Шувалов.

Он добавил, что развитие цифровой экономики коснется ряда сфер, в том числе безопасности дорожного движения, так как "сегодня цифровые технологии позволяют обеспечивать полную прослеживаемость и неотвратимость наказания за нарушения правил дорожного движения". Кроме того, цифровая экономика, по словам Шувалова, дает новые способы управления производством, новые способы лечения и диагностики, новые способы получения образования в школах, учебных центрах, высших учебных заведениях.

"Скорости становятся значительно быстрее, и качество всего того, что мы через эти скорости получаем, тоже изменилось. Если какое-то время назад новые технологии давали доступ к скорости, то теперь вместе со скоростью приходит и качество. Поэтому мы относимся к цифровой экономике как к инструменту, который это позволит сделать", - подчеркнул Шувалов.