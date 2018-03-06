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В США считают, что на переговорах по NAFTA в Мехико не был достигнут ожидаемый результат

Экономика и бизнес
6 марта, 0:39 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 6, марта. /ТАСС

Представитель Штатов Роберт Лайтхайзер отметил, что в ходе встречи обсуждались очень сложные и технические вопросы

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МЕХИКО, 6 марта. /ТАСС/. Канада, Мексика и США не достигли ожидаемых целей в ходе седьмого раунда переговоров о пересмотре условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом заявил журналистам в понедельник представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Очередной этап переговоров прошел в столице латиноамериканской страны.

По словам Лайтхайзера, обсуждались "очень сложные вопросы, технические вопросы". "Несмотря на то, что велась напряженная работа, мы не продвинулись так [далеко], как надеялись", - цитирует Лайтхайзера газета El Universal. По ее данным, сторонам удалось прийти к соглашению по темам, касающимся прозрачности и надлежащей регуляторной практики.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за него США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.

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