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Галушка считает, что доля переработки рыбы в ДФО вырастет до 40% к 2025 году

Экономика и бизнес
6 марта, 1:10 UTC+3

До 2025 году дальневосточные компании построяет десять современных судов и 14 новых рыбоперерабатывающих заводов

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ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Строительство новых рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке позволит увеличить долю переработки от вылова в регионе с текущих 12% до 40% в 2025 году. Об этом во вторник сообщил ТАСС министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"Уже сегодня можно сказать, что дальневосточными компаниями будет построено десять современных судов и 14 новых рыбоперерабатывающих заводов с совокупными инвестициями 50 млрд рублей. Благодаря этому, доля переработки рыбы на Дальнем Востоке к 2025 году увеличится с текущих 12% до 40%", - сказал Галушка.

В 2017 году создан механизм инвестиционных квот. Теперь до 20% рыбных ресурсов Дальневосточного федерального округа – порядка 500 тыс. тонн - будет предоставляться только тем рыбакам, которые приобретут новые суда на российских верфях или построят новые перерабатывающие заводы на территории прибрежных регионов

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