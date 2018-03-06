Крымстат: Крым поставляет на Украину 30% производимой продукции

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Республика Крым поставляет на Украину 30% производимой в регионе продукции, в основном это продукция химической промышленности, сельскохозяйственной и машиностроительной отраслей, сообщила во вторник журналистам руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю Ольга Балдина.

"Вывозим мы (Республика Крым - прим. ТАСС) продукцию на Украину - 30% экспорта, [а также в] Индию и Китай. Это химическая продукция, сельскохозяйственная и [продукция] машиностроения", - сообщила Балдина, ссылаясь на данные за девять месяцев 2017 года.

По ее словам, основными торговыми партнерами Крыма во внешней торговле являются Белоруссия (более четверти импорта), Китай и Италия. Главной статьей импорта в Крым являются продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование. Доля импорта, по информации Балдиной, в январе - сентябре 2017 года увеличилась на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Крымский полуостров стал частью России в 2014 году. После государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года, власти расположенных на полуострове Республики Крым и Севастополя провели 16 марта 2014 года референдум по вопросу выхода из состава Украины и воссоединения с Россией. За вхождение в состав РФ высказались более 95% участников референдума, после чего 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии обоих регионов в состав РФ, 21 марта 2018 года этот договор был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.