Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.03:
$ 56.5
€ 69.73
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крымстат: Крым поставляет на Украину 30% производимой продукции

Экономика и бизнес
6 марта, 15:47 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 6, марта. /ТАСС

Кроме того, экспортируемые товары отправляются в Индию и Китай

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Республика Крым поставляет на Украину 30% производимой в регионе продукции, в основном это продукция химической промышленности, сельскохозяйственной и машиностроительной отраслей, сообщила во вторник журналистам руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю Ольга Балдина.

"Вывозим мы (Республика Крым - прим. ТАСС) продукцию на Украину - 30% экспорта, [а также в] Индию и Китай. Это химическая продукция, сельскохозяйственная и [продукция] машиностроения", - сообщила Балдина, ссылаясь на данные за девять месяцев 2017 года.

По ее словам, основными торговыми партнерами Крыма во внешней торговле являются Белоруссия (более четверти импорта), Китай и Италия. Главной статьей импорта в Крым являются продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование. Доля импорта, по информации Балдиной, в январе - сентябре 2017 года увеличилась на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Крымский полуостров стал частью России в 2014 году. После государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года, власти расположенных на полуострове Республики Крым и Севастополя провели 16 марта 2014 года референдум по вопросу выхода из состава Украины и воссоединения с Россией. За вхождение в состав РФ высказались более 95% участников референдума, после чего 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии обоих регионов в состав РФ, 21 марта 2018 года этот договор был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Индия Китай Италия Россия Украина Белоруссия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский транспортный самолет разбился в Сирии, 32 человека погибли
2
Потери ВКС России в Сирии. Досье
3
Джонсон подтвердил, что отравленные в Солсбери - Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
6
IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
7
Владимир Лисин стал богатейшим россиянином по версии Forbes
Темы дня
Новости партнеров
Реклама