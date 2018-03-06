Россия и Иран могут заключить соглашение о зоне свободной торговли уже в мае

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Документ, который позволит сформировать зону свободной торговли между Ираном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), может быть подписан в мае.

Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в рамках заседания российско-иранской межправительственной комиссии.

"Импульсом для дальнейшего развития нашей двусторонней торговли, а также расширения инвестиционного сотрудничества, безусловно, станет заключение временного соглашения, ведущего к формированию зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом, работа над которым находится в продвинутой стадии, - сказал министр. - Надеемся, что в мае этот документ будет подписан".

Новак также отметил, что Россия предварительно согласовала меморандум о поставках пшеницы в республику. "Вчера минсельхозам обеих стран удалось предварительно согласовать меморандум о поставках пшеницы на иранский рынок", - сказал министр.

В 2017 году Иран ввел запрет на импорт ряда категорий сельхозпродукции, включая пшеницу.

Ранее заместитель руководителя Минэкономразвития РФ Алексей Груздев говорил, что Россия работает над расширением рынков сбыта отечественной сельхозпродукции и готова выйти на рынок Ирана.