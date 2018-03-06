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Доля убыточных организаций в РФ за 2017 год выросла до 26,3%

Экономика и бизнес
6 марта, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

По данным Росстата, соответствующий показатель вырос на 0,3 п. п. по сравнению с показателем за 2016 год

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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в 2017 году, согласно оперативным данным Росстата, выросла на 0,3 процентного пункта по сравнению с показателем за 2016 год и составила 26,3%.

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 73,7%.

По информации Росстата, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах составил 10 трлн 320,5 млрд рублей (34,8 тыс. организаций получили прибыль в размере 12 трлн 276,1 млрд рублей, а 12,4 тыс. организаций имели убыток на сумму 1 трлн 955,6 рублей).

В 2016 году сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составлял 11 трлн 285,1 рублей.

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