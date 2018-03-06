Еврокомиссия продолжит дискуссию с Советом ЕС по Газовой директиве

БРЮССЕЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия продолжит согласование с Советом ЕС поправок к Газовой директиве, направленной на ужесточение контроля над морскими газопроводами. Об этом заявила во вторник представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе. Накануне юридическая служба Совета ЕС в своем заключении отвергла поправки ЕК, подчеркнув, что они противоречат нормам ООН.

ЕК в ноябре одобрила поправки к Газовой директиве Евросоюза, распространив действие дискриминационного для поставщиков газа Третьего энергопакета ЕС на морские трубопроводы, включая проект российского "Газпрома" "Северный поток - 2". Однако для вступления этих поправок в силу необходимо одобрение Совета ЕС и Европарламента.

"Это внутренний юридический документ Совета ЕС, и мы не будем комментировать содержащиеся в нем выводы", - сказала во вторник Итконен о поправках к Газовой директиве. "Мы сделали предложения по доработке Газовой директивы в ноябре 2017 года, чтобы создать условия для регулирования газопроводов из третьих стран, входящих на территорию Евросоюза, и она должна покрывать все газопроводы, это ни в коем случае не решение для "Северного потока - 2", - утверждает представитель Еврокомиссии.

"Идет нормальный процесс согласования и мы готовы к триалогу [с Советом ЕС и Европарламентом] по этому документу", - добавила Итконен во вторник.

Новые выдержки

В понедельник ряд европейских СМИ, в частности, брюссельский портал Euractiv, опубликовали выдержки из заключения юридической службы Совета ЕС, из которого следует, что ЕС не вправе требовать распространения норм Третьего энергопакета на газопровод "Северный поток".

"ЕС не обладает полномочиями применять энергетические нормы по разделению [активов по производству и транспортировке энергоресурсов], прозрачности и доступу независимых компаний [к транспортным мощностям], а также тарифное регулирование к трубопроводам, при эксплуатации которых исключительные экономические зоны (ИЭЗ) стран ЕС не используются, а лишь пересекаются, - пишет Euractiv. - Предложение о применении газовой директивы ЕС к ИЭЗ противоречит статьям 56 и 58 Конвенции ООН по морскому праву", - говорится в документе.

Euractiv отмечает, что инициативы ЕК по ужесточению газовых норм в отношении морских газопроводов вызвали резкую критику европейского энергетического сектора. В рыночном тесте этих предложений, который завершился 31 января, участвовали 34 компании, из них 22 выступили против предложений Еврокомиссии.

Третий энергопакет ЕС

Третий энергопакет, принятый в 2009 году, изначально был направлен на расширение контроля Брюсселя над экспортом российского газа в страны ЕС.

Он предусматривает обязательное отделение производственных активов энергетических компаний от транспортных и передачу транспортной инфраструктуры независимым операторам. Он также оговаривает резервирование до половины мощностей трубопроводов для перекачки энергоресурсов независимых компаний. Кроме того, документ требует детального информирования Еврокомиссии о работе объектов энергетической инфраструктуры, в том числе - о порядке установления тарифов на транспортировку ресурсов.