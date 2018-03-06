Россельхознадзор ограничивает ввоз продукции с белорусского Полоцкого молочного комбината

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор вводит с 8 марта 2018 года временные ограничения на ввоз продукции с белорусского Полоцкого молочного комбината в связи с повторным выявлением сульфаметазина в молоке. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

Кроме того, Россельхознадзор из-за нарушений вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции белорусского агрокомбината "Дзержинский". В частности, в готовой продукции из мяса птицы специалисты ведомства обнаружили следы ДНК свиньи, которые не были заявлены.

Сульфаметазин - антибактериальный препарат. Он противопоказан при тяжелой почечной недостаточности, заболевании крови, беременности и лактации, а также детям до 12 лет.