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Россельхознадзор ограничивает ввоз продукции с белорусского Полоцкого молочного комбината

Экономика и бизнес
6 марта, 21:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Кроме того, ведомство вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции белорусского агрокомбината "Дзержинский"

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МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор вводит с 8 марта 2018 года временные ограничения на ввоз продукции с белорусского Полоцкого молочного комбината в связи с повторным выявлением сульфаметазина в молоке. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

Кроме того, Россельхознадзор из-за нарушений вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции белорусского агрокомбината "Дзержинский". В частности, в готовой продукции из мяса птицы специалисты ведомства обнаружили следы ДНК свиньи, которые не были заявлены.

Сульфаметазин - антибактериальный препарат. Он противопоказан при тяжелой почечной недостаточности, заболевании крови, беременности и лактации, а также детям до 12 лет.

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