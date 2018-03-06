АФК "Система" заложила 319,9 млн акций МТС в Сбербанке для обеспечения по кредитной линии

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. АФК "Система" передала под залог Сбербанку 319,9 млн или 16,01% акций МТС в качестве обеспечения обязательств по кредитной линии между сторонами, говорится во вторник в сообщении компании.

"ПАО АФК "Система" передает в залог ПАО Сбербанк обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО "МТС" в количестве 319 868 641 штук в качестве обеспечения обязательств ПАО АФК "Система" перед ПАО Сбербанк по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии", - уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что Сбербанк России открывает кредитную линию для АФК "Система" на общую сумму до 105 млрд рублей сроком на пять лет для исполнения обязательств компании по мировому соглашению с "Роснефтью" и "Башнефтью". Обеспечением по кредиту должны были выступать акции МТС, которые будут оформляться в залог по мере выборки кредита пропорционально коэффициенту LTV (loan-to-value). Кредитное соглашение предусматривает возможность досрочного погашения.

В АФК "Система" не стали комментировать данную информацию.

В свою очередь, источник, близкий к АФК "Система", сообщил, что "Система" взяла кредит в размере 60 млрд рублей в рамках существующей кредитной линии. "40 млрд из них пошли на выплаты "Башнефти", еще 20 млрд - на рефинансирование текущей задолженности", - уточнил источник.

Ранее источник, близкий к компании, сообщал ТАСС, что для получения 40 млрд рублей из кредитной линии на выплаты по мировому соглашению с "Роснефтью" АФК заложит в банке около 11% МТС. В начале марта АФК "Система" досрочно выплатила последний транш в размере 40 млрд рублей в рамках мирового соглашения с "Роснефтью" и "Башнефтью", таким образом полностью выполнив свои финансовые обязательства.