"Алроса" готова сотрудничать по техническим вопросам добычи алмазов с компаниями из Канады

ТОРОНТО, 7 марта. /Спец. корр. ТАСС Даниил Студнев/. Группа "Алроса" готова к сотрудничеству с майнинговым сообществом Канады и других стран по техническим вопросам добычи алмазов. Об этом заявил во вторник заместитель директора научно-исследовательского геологоразведочного предприятия "Алроса" Игорь Шмаков. Он принимает участие в работе ежегодной Евразийской горной конференции, организованной Канадской деловой ассоциацией в России и Евразии (CERBA) в Торонто.

"Мы готовы к сотрудничеству с майнинговым сообществом Канады и всего мира [по техническим вопросам добычи алмазов]", - сказал Шмаков. Он пояснил, что "Алросу" интересуют, в частности, научные исследования различных типов бурения при добыче алмазов и их применение на практике некоторыми компаниями.

Ранее группа "Алроса" заявила, что объем ее общих запасов алмазов с учетом разведываемых месторождений в соответствии со стандартами Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых в 2017 году увеличился на 57,8 млн карат до 1,182 млрд карат.

"Алроса" занимается разведкой, добычей и продажей алмазов и является крупнейшим их производителем в мире. Она добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Объем добычи по итогам прошлого года составил 39,6 млн карат.