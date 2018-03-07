Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.03:
$ 56.5
€ 69.73
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Алроса" готова сотрудничать по техническим вопросам добычи алмазов с компаниями из Канады

Экономика и бизнес
7 марта, 0:14 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Даниил Студнев

Представители "Алросы" выразили заинтересованность в научных исследованиях разных типов бурения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОРОНТО, 7 марта. /Спец. корр. ТАСС Даниил Студнев/. Группа "Алроса" готова к сотрудничеству с майнинговым сообществом Канады и других стран по техническим вопросам добычи алмазов. Об этом заявил во вторник заместитель директора научно-исследовательского геологоразведочного предприятия "Алроса" Игорь Шмаков. Он принимает участие в работе ежегодной Евразийской горной конференции, организованной Канадской деловой ассоциацией в России и Евразии (CERBA) в Торонто.

"Мы готовы к сотрудничеству с майнинговым сообществом Канады и всего мира [по техническим вопросам добычи алмазов]", - сказал Шмаков. Он пояснил, что "Алросу" интересуют, в частности, научные исследования различных типов бурения при добыче алмазов и их применение на практике некоторыми компаниями.

Ранее группа "Алроса" заявила, что объем ее общих запасов алмазов с учетом разведываемых месторождений в соответствии со стандартами Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых в 2017 году увеличился на 57,8 млн карат до 1,182 млрд карат.

"Алроса" занимается разведкой, добычей и продажей алмазов и является крупнейшим их производителем в мире. Она добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Объем добычи по итогам прошлого года составил 39,6 млн карат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Якутия Архангельская область
Страны
Канада Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Советские и российские генералы, погибшие в локальных конфликтах современности. Досье
2
Росавиация опровергла подлинность опубликованных переговоров пилотов Ан-148
3
МО РФ: при крушении Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеров
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
В МИД Великобритании прокомментировали слова Джонсона о бойкоте ЧМ-18
6
Госдеп прокомментировал предложение Насти Рыбки предоставить США данные по "делу РФ"
7
США ввели санкции против КНДР за применение химоружия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама