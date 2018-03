WSJ: группа инвесторов передумала покупать компанию Харви Вайнштейна

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Группа инвесторов отозвала предложение приобрести за $500 млн американскую кинокомпанию Weinstein Company, основанную обвиненным в домогательствах и изнасилованиях продюсером Харви Вайнштейном и его братом Бобом. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, инвесторы во главе с предпринимателями Рональдом Бёрклом и Марией Контрерас-Свит пришли к убеждению, что им придется сначала дождаться завершения процедуры банкротства Weinstein Company и лишь потом скупать остатки бизнеса. "Мы рассмотрим возможность приобретения активов в случаев начала процедуры банкротства и появления иных возможностей в сфере индустрии развлечений", - приводит издание выдержку из заявления Контрерас-Свит.

"Я верю в то, что наше стремление создать киностудию под руководством женщины остается верным курсом дальнейших действий", - добавила предприниматель. Ранее она с остальными инвесторами намеревалась приобрести Weinstein Company, не доводя фирму до банкротства. Контрерас-Свит передумала после того, как генпрокуратура штата Нью-Йорк предъявила претензии к оговоренным условиям сделки.

В октябре прошлого года газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Харви Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался сотрудниц компаний, где он работал. С тех пор с обвинениями в его адрес выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Продюсер отрицает обвинения и заявляет, что вступал в интимные отношения только по взаимному согласию. Расследованием дела занимаются в том числе правоохранительные органы Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

Проекты продюсерской компании Вайнштейна были удостоены в общей сложности около 300 номинаций на премию "Оскар". Награда в самой престижной категории "Лучший фильм" досталась пяти таким фильмам: "Английский пациент" (English Patient, 1996), "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998), "Чикаго" (Chicago, 2002), "Король говорит!" (The King’s Speech, 2010), "Артист" (The Artist, 2014). Кроме того, Вайнштейн работал над такими известными картинами, как "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994), дилогия "Убить Билла" (Kill Bill) и серия фильмов "Крик" (Scream).