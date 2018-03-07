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Ульяновская область намерена стать пилотной площадкой проекта "Кадры для регионов"

Экономика и бизнес
7 марта, 17:20 UTC+3 САМАРА САМАРА 7, марта. /ТАСС

Проект АСИ направлен на подготовку профессиональных кадров, преимущественно из числа молодежи

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САМАРА, 7 марта. /ТАСС/. Ульяновская область намерена реализовать пилотный проект Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Кадры для регионов". Об этом заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в среду на заседании наблюдательного совета АСИ в Самаре.

"Мы с благодарностью в Ульяновской области после предложения Светланы Витальевны (Чупшевой, гендиректора АСИ - прим. ТАСС) принимаем участие в работе по этой инициативе, в том числе связанной с наставничеством. <…> Пользуясь случаем, я хотел бы заявить, что мы готовы принять участие в разработке этой инициативы и апробировать ее на территории региона", - сказал он.

Морозов уточнил, что в рамках проекта регион готов взять на себя обязательства сформировать под него всю нормативную базу. Кроме того, предполагается определить наставника из региональных руководителей для сопровождения и трудоустройства молодежи и талантливых детей от 14 лет до 21 года.

"Причем, для тех детей, у кого есть свои проекты, направленные на развитие, например, своего города, своего поселка, у которых есть желание эти проекты реализовать. Мы могли бы в этом проекте "Кадры для регионов" быть пилотным регионом", - сказал губернатор.

Проект АСИ направлен на подготовку профессиональных кадров, преимущественно из числа молодежи.

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