Инвестиции в индустрию детского отдыха в пилотных регионах проекта АСИ выросли в шесть раз

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Частные инвестиции в индустрию детского отдыха и оздоровления в регионах, участвующих в профильной программе Агентства стратегических инициатив (АСИ), выросли в шесть раз. Об этом сообщила в среду гендиректор АСИ Светлана Чупшева, выступая на заседании наблюдательного совета организации под председательством президента России Владимира Путина в Самаре.

"В инфраструктуру детского отдыха требуются инвестиции частного сектора. Мы в рамках модельной программы (Проект АСИ "Модельная программа развития системы отдыха и оздоровления детей в субъектах РФ" - прим. ТАСС) предложили меры поддержки на налоговое стимулирование, на форматы компенсационных сертификатов на отдых и меры региональной поддержки. В течение трех лет мы проводили пилотный проект в шести регионах России, <…> объем частных инвестиций в эту сферу увеличился в шесть раз, чем были до начала пилота", - сказала Чупшева.

Гендиректор АСИ уточнила, что за время пилотного проекта регионы получили значительные результаты. "В целом, охват услуг выше на 30%, чем по стране. Более 740 тыс. детей отдохнули в загородных лагерях, 400 тыс. детей воспользовались сертификатами на детский отдых и оздоровление. Стоимость сертификата составляла более 10 тыс. рублей, что больше среднероссийского в восемь раз", - добавила Чупшева.

АСИ готово тиражировать программу в другие регионы России, если президент и правительство поддержат эту инициативу, отметила она.