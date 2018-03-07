МТС выкупил у АФК "Система" свои акции на 930 млн рублей

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Структура АФК "Система" - Sistema Finance S.A. - продала почти 3,1 млн обыкновенных акций МТС "дочке" оператора - ООО "Стрим Диджитал". Сделка совершена в рамках программы МТС по выкупу акций (buyback), говорится в сообщении АФК "Система".

Сумма сделки составила около 930 млн рублей.

В результате реализации программы эффективная доля "Системы" в капитале МТС не изменилась и составляет 50,004%.

Решение о трехлетней программе buyback совет директоров МТС принял в апреле 2016 года. По условиям программы МТС планирует в течение трех лет потратить на выкуп акций до 30 млрд рублей.

Это уже третий раунд программы buyback, первые два прошли в конце 2016 - начале 2017 года на общую сумму 10 млрд рублей.