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Правительство Литвы одобрило законопроект о добыче нефти и газа в Балтийском море

Экономика и бизнес
7 марта, 20:56 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 7, марта. /ТАСС

Согласно документу, такие действия возможны, но только "с применением жестких требований охраны окружающей среды"

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ВИЛЬНЮС, 7 марта. /ТАСС/. Проект новой редакции закона о земных недрах, предусматривающий возможность добычи нефти и газа в Балтийском море, одобрен в среду на заседании правительства Литвы. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Данный документ узаконивает с применением жестких требований охраны окружающей среды возможность начала разведки и добычи углеводородов в принадлежащей Литве части Балтийского моря", - отмечается в сообщении.

Как пояснила пресс-служба правительства, новой редакцией в национальное законодательство перенесены положения директив Европарламента и Совета Европы, регламентирующие порядок выдачи разрешений на разведку, исследования и добычу углеводородов, оценку безопасности операций с нефтью и природным газом в море.

"Разрешения на разработку широко распространенных полезных ископаемых (например, песок, гравий, подземные воды) выдаются без проведения конкурсов, а редких и особо ценных (например, кварцевый песок, янтарь, углеводороды) - в конкурсном порядке", - указано в сообщении.

Одобренный правительством документ передается на рассмотрение и утверждение в парламент.

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