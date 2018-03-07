Правительство Литвы одобрило законопроект о добыче нефти и газа в Балтийском море

ВИЛЬНЮС, 7 марта. /ТАСС/. Проект новой редакции закона о земных недрах, предусматривающий возможность добычи нефти и газа в Балтийском море, одобрен в среду на заседании правительства Литвы. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Данный документ узаконивает с применением жестких требований охраны окружающей среды возможность начала разведки и добычи углеводородов в принадлежащей Литве части Балтийского моря", - отмечается в сообщении.

Как пояснила пресс-служба правительства, новой редакцией в национальное законодательство перенесены положения директив Европарламента и Совета Европы, регламентирующие порядок выдачи разрешений на разведку, исследования и добычу углеводородов, оценку безопасности операций с нефтью и природным газом в море.

"Разрешения на разработку широко распространенных полезных ископаемых (например, песок, гравий, подземные воды) выдаются без проведения конкурсов, а редких и особо ценных (например, кварцевый песок, янтарь, углеводороды) - в конкурсном порядке", - указано в сообщении.

Одобренный правительством документ передается на рассмотрение и утверждение в парламент.