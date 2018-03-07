Глава Нацсовета по торговле опроверг слухи о том, что может стать советником Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро опроверг сообщения СМИ, согласно которым он может стать новым главным советником президента США Дональда Трампа по экономике вместо подавшего во вторник в отставку Гэри Кона.

"Конечно, я был бы польщен, но я не в списке кандидатов на должность советника по экономике", - подчеркнул Наварро в среду в интервью агентству Bloomberg. "У президента очень длинный список лиц, с которыми он проведет собеседование", - отметил глава Нацсовета по торговле, дав понять, что он в этот перечень не входит. Наварро также заявил, что продолжит "служить президенту". По его словам, у него "полно дел" в Нацсовете по торговле.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме сообщала, что 68-летний Наварро может занять место Кона. По сведениям издания, Кон и Наварро постоянно вступали в перепалки по разным экономическим и торговым вопросам, в том числе по введению пошлин на импорт стали и алюминия. На прошлой неделе Трамп объявил, что Вашингтон пойдет на такой шаг в ближайшие дни. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия из стран, поставляющих данную продукцию в США.

Кон посчитал данное решение ошибочным и убеждал Трампа не идти на поводу у сторонников протекционистских мер. Во вторник у советника с президентом состоялся очередной разговор на эту тему, после чего Кон объявил о намерении уйти в отставку. Публично ни он, ни Белый дом не признают, что причина отставки - разногласия из-за пошлин на сталь и алюминий. Однако многие СМИ США со ссылкой на источники в администрации указали, что советник уволился в знак протеста.