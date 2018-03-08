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Адвокат "Русала" сообщил, что участники спора вокруг "Норникеля" близки к соглашению

Экономика и бизнес
8 марта, 15:23 дата обновления: 8 марта, 15:41 UTC+3

Судебное решение о продаже акций "Норильского никеля" может быть принято в четверг

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ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. "Русал" и структуры Владимира Потанина и Романа Абрамовича - Whiteleave Holdings и Crispian - близки к заключению соглашения о продаже акций "Норникеля". Об этом рассказал ТАСС один из адвокатов "Русала" на судебном заседании в Лондоне.

"Мы близки к заключению соглашения с Crispian и Whiteleave", - сказал он.

Высокий суд Лондона рассматривает иск "Русала" Олега Дерипаски к Crispian Investments о запрете на продажу акций "Норильского никеля" компании Whiteleave - структуре другого крупного акционера ГМК - "Интерроса" Владимира Потанина.

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По словам юриста "Русала", в четверг может быть принято судебное решение о продаже акций "Норникеля". "Если мы придем к сделке, то судья вынесет решение, и мы должны будем определиться с графиком суда по основному делу. Суд будет, сегодня речь идет исключительно о судебном запрете на продажу", - сказал адвокат.

Crispian Investments Романа Абрамовича сможет продать 2% акций из своего 4%-ного пакета "Норникеля" структуре Владимира Потанина - Whitelieave - не ранее чем через пять дней после решения суда, в случае, если суд признает продажу акций металлургического комбината законной и утвердит условия продажи пакета. Об этом ранее сообщили ТАСС в "Русале", который владеет 27,8% акций ГМК.

Whiteleave воспользовалась правом купить акции "Норникеля" и дала Crispian на сделку пять дней, которые истекли 28 февраля. В ходе заседания 27 февраля судья Саймон Пикен предлагал продлить этот крайний срок. В ходе процесса стороны признали, что почти достигли соглашения о переносе срока закрытия сделки, но остался неурегулированным вопрос убытков, которые "Русал" должен покрыть обеим сторонам из-за задержки продажи пакета акций.

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Потанин, Владимир Олегович Абрамович, Роман Аркадьевич
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