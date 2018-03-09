"Лаборатория Касперского": 72% медучреждений в мире подверглись кибератакам в 2017 году

КАНКУН /Мексика/, 9 марта. /ТАСС/. Кибератакам в 2017 году подверглись 72% медицинских учреждений во всем мире, были зафиксированы попытки заразить вирусами почти треть устройств в этих организациях. Такие данные привел руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Юрий Наместников в ходе конференции по кибербезопасности Security Analyst Summit (SAS 2018).

Исследование было проведено в 2017 году на основании данных 1,5 тыс. организаций и 70 тыс. используемых ими устройств.

По словам Наместникова, 57% медицинских организаций подверглись кибератакам через интернет (или также через электронную почту), а в систему 62% организаций вирусы попадали через физические носители. Чаще всего хакеры пытались атаковать медучреждения на Филиппинах, в Венесуэле, Таиланде, Парагвае и ОАЭ.

Злоумышленники также интересовались фармацевтическими компаниями - в 2017 году 78% организаций из этой сферы подверглись атакам, попытки заражения затронули порядка 45% устройств. Две трети фармкомпаний было атаковано через интернет, 72% - через физические носители. Наиболее часто злоумышленники атакуют фармкомпании Бангладеш, Индонезии и Марокко, а также на Шри-Ланке и в Индии.

"Важно понимать, что это данные за год. Чем больше период, тем больше будет процент атакованных организаций", - сказал ТАСС Наместников.