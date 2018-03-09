Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Лаборатория Касперского": 72% медучреждений в мире подверглись кибератакам в 2017 году

Экономика и бизнес
9 марта, 22:49 UTC+3 КАНКУН /Мексика/ 9, марта. /ТАСС

В систему 62% таких организаций вирусы попадали через физические носители, отметил эксперт компании Юрий Наместников

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАНКУН /Мексика/, 9 марта. /ТАСС/. Кибератакам в 2017 году подверглись 72% медицинских учреждений во всем мире, были зафиксированы попытки заразить вирусами почти треть устройств в этих организациях. Такие данные привел руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Юрий Наместников в ходе конференции по кибербезопасности Security Analyst Summit (SAS 2018).

Исследование было проведено в 2017 году на основании данных 1,5 тыс. организаций и 70 тыс. используемых ими устройств.

По словам Наместникова, 57% медицинских организаций подверглись кибератакам через интернет (или также через электронную почту), а в систему 62% организаций вирусы попадали через физические носители. Чаще всего хакеры пытались атаковать медучреждения на Филиппинах, в Венесуэле, Таиланде, Парагвае и ОАЭ.

Злоумышленники также интересовались фармацевтическими компаниями - в 2017 году 78% организаций из этой сферы подверглись атакам, попытки заражения затронули порядка 45% устройств. Две трети фармкомпаний было атаковано через интернет, 72% - через физические носители. Наиболее часто злоумышленники атакуют фармкомпании Бангладеш, Индонезии и Марокко, а также на Шри-Ланке и в Индии.

"Важно понимать, что это данные за год. Чем больше период, тем больше будет процент атакованных организаций", - сказал ТАСС Наместников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самарский министр культуры назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
2
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
3
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
4
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
5
Путин: США до переворота в Киеве просили РФ сделать все, чтобы Янукович не применил армию
6
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
7
Путин: Россия не выдаст США лиц, обвиненных во вмешательстве в выборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама