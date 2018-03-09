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Reuters: Лондон и Эр-Рияд заключили торговых соглашений на общую сумму более $2 млрд

Экономика и бизнес
9 марта, 23:30 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 9, марта. /ТАСС

Канцелярия британского премьер-министра Терезы Мэй ранее сообщила, что страны согласовали планы по взаимным инвестициям в размере $90 млрд

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ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Великобритания и Саудовская Аравия заключили торговых соглашений на общую сумму более $2 млрд по итогам трехдневного визита в Лондон наследного саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление сторон.

Телеканал Sky News ранее в пятницу сообщил, что Лондон и Эр-Рияд достигли предварительного соглашения по продаже 48 истребителей Typhoon производства крупнейшей оборонной британской компании BAE Systems. Канцелярия британского премьер-министра Терезы Мэй информировала в четверг, что оба лидера согласовали амбициозные планы по взаимным инвестициям в размере £65 млрд ($90 млрд).

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд прибыл в среду в Соединенное Королевство с официальным визитом. Он встретился с главой государства королевой Елизаветой II и духовным главой Церкви Англии архиепископом Кентерберийским.

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Персоны
Мэй, Тереза Сауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
Страны
Великобритания Саудовская Аравия
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