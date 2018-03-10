Маск представил проект электроавтобуса для подземных тоннелей

ТАСС, 10 марта. Основатель и руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск представил проект скоростного электроавтобуса, предназначенного для передвижения по сети подземных тоннелей. Видеоверсию проекта Маск опубликовал в пятницу на своей странице в Twitter.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.

Проект системы подземных транспортных тоннелей разрабатывает принадлежащая Маску The Boring Company. По плану, в транспортную сеть войдут около тысячи небольших остановок размером с парковочное место, что позволит очень быстро добираться до места назначения. Скорость автобуса при этом составит 150 миль в час, или 241 км/ч.

Как уточнил Маск, разработка ориентирована по большей части на велосипедистов и пешеходов, но при условии покрытия всех нужд общественного транспорта система сможет перевозить автомобили.

Компания Tesla была основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но в 2017 году стала именоваться просто Tesla. Ее штаб-квартира находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась лишь на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и энергонакопительных систем.