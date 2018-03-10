Источник: возобновление рейсов между Москвой и Каиром будет зависеть от загрузки самолетов

КАИР, 10 марта. /ТАСС/. Сроки возобновления регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром будут зависеть от того, как быстро перевозчики смогут обеспечить заполняемость своих рейсов, однако, скорее всего, раньше апреля этого не произойдет. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в египетской столице, близкий к переговорам по запуску рейсов.

"Пока нет окончательного разрешения от российской стороны, поэтому бронь еще не открыта, рейсы по каирскому направлению даже не стоят в летнем расписании (оно начинает действовать с последнего воскресенье марта - прим. ТАСС), - отметил собеседник агентства. - Конечно, все может поменяться за считанные дни, однако следует учитывать, что, к примеру, компании Egypt Air, которая планирует направлять три самолета в Москву каждую неделю, после начала продажи билетов потребуется около месяца, чтобы выйти на их заполняемость. Безусловно, получив техническое разрешение в марте, они могут осуществить первый рейс в этом же месяце, однако остальные просто не успеют распродать, а отправлять пустые лайнеры будет невыгодно. В этой связи с большой долей уверенности можно предположить, что регулярное авиасообщение не начнется раньше середины - конца апреля".

Авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено по решению Москвы в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.

Президент России Владимир Путин 4 января 2018 года подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Последующие два месяца ушли на урегулирование технических вопросов, в том числе бронирование слотов и составление расписания. К настоящему моменту продажа авиабилетов на рейсы компаний не открыта.

Ранее генеральный директор Egypt Air Сафуат Муслим также заявлял, что компания планирует открыть рейсы из Каира в Москву в апреле, это связано с традиционным переходом на летнее расписание. По его словам, в аэропорту Каира будут присутствовать российские сотрудники служб безопасности.