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Эксперты обсудят на всероссийском форуме в Краснодаре перспективы развития АПК России

Экономика и бизнес
11 марта, 0:02 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 11, марта. /ТАСС

Участниками форума станут делегации из 71 субъекта страны

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КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ обсудят развитие сельского хозяйства на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, который пройдет в Краснодаре 11-12 марта, сообщила пресс- служба администрации региона.

"Всероссийский форум сельхозпроизводителей будет проводиться 11-12 марта [в Краснодаре]... Его участниками станут делегации из 71 субъекта РФ - фермеры, представители сельхозкооперативов и организаций, отраслевых союзов и ассоциаций, экспертного и бизнес-сообщества, представители аграрной науки, руководители региональных органов управления АПК, а также депутаты Госдумы", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов форума, за два дня аграриям предложили обсудить стратегии развития растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также развития фермерских хозяйств и кооперации, повышения качества жизни сельских жителей. Модераторами сессий выступят руководители профильных департаментов Минсельхоза.

По данным пресс-службы ведомства, итоги первого дня форума подведут на панельной дискуссии, на которой ключевые участники от каждой тематической секции представят итоги их работы, внесут предложения, обсудят наиболее значимые для каждой отрасли темы. Модератором выступит министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

По окончании дискуссии работники агропромышленного комплекса получат ведомственные награды министерства.

"В рамках мероприятия планируется рассмотреть вопросы развития АПК страны, сельских территорий, пути повышения доходности сельхозтоваропроизводителей и фермеров, совершенствования механизмов государственной поддержки отрасли", - рассказали в Минсельхозе РФ, уточнив, что в форуме примут участие около 850 человек.

По данным краевой администрации, помимо круглых столов планируется выставка сельхозтехники, продукции аграриев Краснодарского края и инноваций в сфере АПК.

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