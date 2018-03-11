Минсельхоз прогнозирует рост объемов производства зерна в РФ до 150 млн тонн к 2030 году

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Минсельхоз прогнозирует рост производства зерна до 150 млн тонн к 2030 году, вырастет также производство масличных культур и овощей. Об этом в ходе Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре сообщил департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев.

"Стратегия производства до 2030 года - 150 млн тонн зерна. Соответственно, надо иметь 50 млн га посевов зерновых культур с урожайностью 3 тонны с 1 га", - сказал он.

Как сообщалось ранее, согласно уточненным данным Росстата, объем производства зерна в 2017 году составил 135,4 млн тонн. По словам Чекмарева, внутренняя потребность России в зерне составляет 80 млн тонн, остальное - это экспортный потенциал. "Нужно научиться торговать, создать инфраструктуру и в чистом виде или переработанном экспортировать", - сказал он.

По данным Минсельхоза, по итогам 2017 года в обороте находилось 116,7 млн гектаров сельскохозяйственных земель. При этом 20 млн га земель не обрабатывают, отметил Чермарев. Объем обрабатываемых площадей составляет 80,6 млн гектаров. "К 2030 году стратегически мы должны иметь посевную площадь 90 млн гектаров", - сказал он.

Чекмарев напомнил, что в 2017 году был достигнут рекордный объем производства масличных в размере 16,4 млн тонн. В перспективе этот показатель может достигнуть 25 млн тонн. Он также отметил необходимость наращивания производства картофеля и других овощей и отметил перепроизводство сахарной свеклы, зафиксированное в 2017 году. Согласно его прогнозу, уже в 2018 году производство свекловичного сахара снизится до 6,3 млн тонн против 6,6 млн тонн в прошлом году.

Чекмарев подчеркнул необходимость развития производства грибов и плодово-ягодных культур, а также отметил, что в России не хватает хмеля. "Более 3 тыс. тонн завозят, хотя производим только 345 тонны в нашей стране", - сказал он.