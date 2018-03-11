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Минсельхоз планирует ужесточать меры по борьбе с белорусским молочным фальсификатом

Экономика и бизнес
11 марта, 18:17 UTC+3 КРАСНОДАР

Ведомство выступает за чистоту рядов и справедливость, подчеркнул министр сельского хозяйства России Александр Ткачев

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КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/ Минсельхоз намерен ужесточить реализацию мер по противодействию попадания белорусской фальсифицированной молочной продукции на российские прилавки. Об этом в ходе Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре сообщил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

"Наши решительные меры в отношении наших коллег из союзного государства, безусловно, будут продолжаться. Мы - за чистоту рядов, мы - за справедливость, мы - за прослеживаемость от поля до прилавка", - сказал он.

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Министр отметил, что Минсельхоз ведет себя "достаточно бесцеремонно" по отношению к белорусским коллегам, если видит, что продукция не протестирована или приходится на серый импорт или реэкспорт из Украины, Польши или стран Балтии. "Это недопустимо, это разрушает наш рынок. Это делает невозможным получение продуктов из нормального качественного молока", - сказал он.

В результате, по словам министра, на рынке наблюдается недобросовестная конкуренция. "Мы видим, и есть случаи - не один, а десятки, если не больше, - когда наши российские молочные предприятия, фабрики делают молочные изделия, тот же сыр, сливочное масло из сухого молока, белорусского, которое дешевле", - отметил Ткачев.

Он напомнил, что с 1 июля 2018 года в России будет запущено оформление электронных ветеринарных сертификатов, что поможет, в частности, отслеживать движение партий белорусской продукции. Эта мера, по мнению Ткачева, поможет очистить рынок.

Россельхознадзор неоднократно выражал претензии к белорусской молочной продукции, находя в ней остатки запрещенных веществ. 22 февраля 2018 года Россельхознадзор объявил о введении с 26 февраля временных ограничений на поставку в РФ некоторых видов белорусского молока и сырья. 26 февраля введение ограничений на ввоз молочных продуктов из Белоруссии было перенесено на 6 марта "в связи с техническими причинами". Затем введение ограничений было перенесено на 15 марта.

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