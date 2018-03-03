Россельхознадзор запрещает ввоз продукции белорусского молочного предприятия "Милкавита"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор с 6 марта 2018 года вводит ограничения на поставки в Россию продукции с белорусского молочного предприятия "Милкавита" в связи с попыткой ввоза фальсификата и обнаружением лекарственного вещества в молоке этой компании. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

"В связи с неоднократным нарушением российского законодательства, а также законодательства ЕАЭС Россельхознадзор принял решение о введении временных ограничений на поставки продукции указанной компании с 6 марта 2018 года", - сказала она.

Мелано пояснила, что Россельхознадзор зафиксировал второй случай попытки ввоза фальсифицированной продукции предприятия на территорию РФ. Кроме того, в концентрированном обезжиренном молоке "Милкавита" обнаружено лекарственное средство "Оксибендазол". Ранее в отношении "Милкавиты" Россельхознадзор установил режим усиленного лабораторного контроля. С 6 марта также вводятся временные ограничения на поставки продукции с белорусского предприятия "Старфуд" с связи с повторным выявлением доксициклина в колбасных изделиях, сообщила Мелано.

Кроме того, из-за нарушения законодательства России и ЕАЭС при поставках продукции животного происхождения из Белоруссии в Россию Россельхознадзор с 3 марта вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении ОАО "Бобруйский мясокомбинат" (выявлены бактерии в охлажденной говядине), ОАО "Слуцкий мясокомбинат" (обнаружены сальмонеллы в говядине бескостной охлажденной), производственного цеха в городском поселке Шумилино ОАО "Молоко" (выявлены лекарственные средства в продукции).

Мелано напомнила, что компания "Милкавита" стала уже третьим на этой неделе предприятием, которое пыталось ввести в РФ фальсифицированную молочную продукцию. Ранее аналогичные нарушения совершили компании "Глубокский молочно-консервный комбинат" и "Слуцкий сыродельный комбинат - Солигорский филиал". "В документах всех трех предприятий был указан адрес российских компаний, куда должна была быть поставлена ввозимая продукция, но, как показало внутреннее расследование Россельхознадзора, ни по одному адресу продукция не поступила. Это говорит о наличии мошеннических схем при поставках молочной продукции из Белоруссии", - сказала представитель Россельхознадзора.

Ограничительные меры Россельхознадзора

Россельхознадзор неоднократно выражал претензии к белорусской молочной продукции, находя в ней остатки запрещенных веществ. Так, в январе к ввозу в Россию была запрещена продукция одного из крупнейших белорусских молочных производителей - компании "Бабушкина крынка".

22 февраля 2018 года Россельхознадзор объявил о введении с 26 февраля временных ограничений на поставку в РФ некоторых видов белорусского молока и сырья. Запрет связан с "продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции" и коснется молока наливом и пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных сливок наливом, а также сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных сливок, молочной наливной, концентрированной, сухой сыворотки, сывороточного концентрата и молочного белка, при этом ограничения не распространяются на упакованное молоко и молочную продукцию.

26 февраля введение ограничений на ввоз молочных продуктов из Белоруссии было перенесено на 6 марта в связи с "техническими причинами".