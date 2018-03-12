NYT: фирма семьи зятя Трампа связана бизнесом с Trump Organization

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Фирма Kushner Companies, которую ранее возглавлял Джаред Кушнер - зять и старший советник президента США Дональда Трампа, ведет переговоры о партнерстве с группой компаний Trump Organization на рынке недвижимости. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, оба предприятия подписали меморандум о намерениях, предусматривающий передачу под управление Trump Organization отеля в строящемся комплексе Pier Village в штате Нью-Джерси. Данный проект Kushner Companies отвечает целям облагораживания береговой линии города Лонг-Бранч, власти которого даже решили оказать застройщикам финансовую поддержку за счет выручки от эмиссии долговых обязательств на сумму $20 млн.

Согласно датированной субботой публикации, переговоры сторон тянутся почти два года и пока не завершены. Причиной этого является рекомендация одного из советников Trump Organization, выразившего сомнения в этичности сделки компаний, владельцы которых занимают посты президента страны и его старшего советника, поясняет издание. Оно получило подтверждение своей информации от Kushner Companies и Trump Organization, представители которых, однако, отвергли подозрения в потенциальном конфликте частных и государственных интересов.

Кушнер после назначения на пост старшего советника Трампа ушел с поста руководителя Kushner Companies, а также продал небольшую часть ее акций трастовому фонду, возглавляемому его матерью. Газета утверждает, что, несмотря на это, зятю главы государства по-прежнему принадлежит доля в компании на сотни миллионов долларов.

Еще до инаугурации в январе прошлого года Дональд Трамп заявил, что покинул все занимаемые им посты в принадлежащей ему Trump Organization и передал их сыновьям Дональду и Эрику. Республиканец постановил консолидировать все свои компании под эгидой головной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность. Вместо продажи собственных активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый его сыновьями.