Оператор подмосковного мусорного полигона "Ядрово" вложит 200 млн руб. в дегазацию свалки

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Оператор полигона бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области намерен направить около 200 млн рублей на возведение системы утилизации свалочного газа, на запах которого жаловались местные жители. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании "Ядрово" Алексей Сулимов.

"Дегазация [будет стоить] порядка 200 млн рублей. Это частные средства собственника полигона и из инвестпрограммы", - сказал он. Инвестиционная программа модернизации и рекультивации мусорных полигонов предполагает, что часть средств от вывоза мусора, собираемых с жителей, накапливается для реабилитации объекта в дальнейшем.

В министерстве экологии и природопользования Московской области ТАСС сообщили, что система дегазации будет возводиться только за счет привлекаемых оператором средств. Аналогичная установка для полигона "Кучино" строилась за счет резервного фонда области и стоила также около 200 млн рублей.

По словам Сулимова, сейчас на "Ядрово" засыпается грунтом отработанная часть полигона. Систему дегазации начнут возводить в течение нескольких недель и завершат по истечении трех месяцев, она может быть сделана по австрийской (как на "Кучино") или голландской технологии. Компания планирует выбрать подрядчика 13 марта. Он отметил, что подготовка к плановой рекультивации полигона началась давно, поэтому на свалке высокая степень готовности к предстоящим мероприятиям.

Ранее сообщалось, что 3 марта в Волоколамском районе прошел митинг, участники которого жаловались на плохие условия жизни вблизи мусорного полигона, требовали его закрытия и рекультивации и отставки нескольких должностных лиц. После этого губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему в течение трех месяцев и взял ее на личный контроль.

Еще один масштабный митинг местных жителей прошел 10 марта у ворот "Ядрово", в нем участвовали около 1 тыс. человек. Активисты продолжают с прошлой недели пытаться препятствовать въезду мусоровозов из других муниципалитетов на свалку.